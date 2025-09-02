Chukwueze largohet zyrtarisht nga Milani

ITALI – Afati kalimtar i transferimeve të AC Milan përfundon me një tjetër lëvizje të rëndësishme largimi: Samuel Chukwueze është huazuar për te Fulham me një opsion blerjeje. Transferimi, i bërë zyrtar si nga kuqezinjtë ashtu edhe nga klubi anglez, shënon fundin, të paktën për momentin, të aventurës italiane të anësorit nigerian.
Duke mbërritur vetëm dy sezone më parë si një nga nënshkrimet më të shtrenjta dhe të pritura të verës së kuqezinjve, Chukwueze nuk e ka treguar kurrë veten plotësisht, duke luftuar për të gjetur qëndrueshmëri dhe për të treguar talentin që e kishte dalluar atë te Villarreal.
Koha e tij te Milani është shënuar nga performanca të paqëndrueshme dhe një ndikim më të ulët se sa pritej, aq shumë sa menaxhmenti i AC Milan, i udhëhequr nga drejtori i ri sportiv Igli Tare, është detyruar të gjejë një zgjidhje që do t’i garantonte lojtarit më shumë kohë loje dhe klubit mundësinë për të ulur faturën e pagave.
Deklarata e Milanit, e matur dhe formale, konfirmoi transferimin si huazim me mundësi blerjeje të përhershme. Klubi kuqezi i uroi Samuelit "fat të mbarë për sezonin e ardhshëm", një shenjë e një marrëdhënieje që, pavarësisht vështirësive, mbetet e përzemërt.
Ky largim është pjesë e strategjisë së re të Milanit, i cili, nën drejtimin e trajnerit Max Allegrit dhe me vendimet e transferimit të Tares, po kërkon të riformësojë skuadrën për ta bërë atë më funksionale dhe konkurruese.
Fulham, nga ana e tij, e ka mirëpritur me entuziazëm lojtarin ndërkombëtar nigerian. Deklarata zyrtare e klubit londinez thekson nënshkrimin e Chukwueze dhe specifikon se lojtari do të veshë fanelën me numër 19.
Me shpejtësinë dhe teknikën e tij, Chukwueze shpreson të rizbulojë formën dhe vetëbesimin që i mungonte në Serie A në një ligë, Premier League, që mund t’i përshtatet më mirë karakteristikave të tij të lojës. Prania e bashkëkombësve Alex Iwobi dhe Calvin Bassey në skuadër mund ta lehtësojë ambientimin e tij.
Për AC Milan, shitja e Chukwueze përfaqëson një rrezik: nëse lojtari do të rifillonte karrierën e tij në Angli dhe Fulham do të ushtronte të drejtën e blerjes, marrëveshja do të ishte një sukses financiar, duke i lejuar klubit të rikuperonte një pjesë të investimit fillestar.
Ndryshe, nigeriani do të kthehet te Milani, duke hapur mundësi të reja për të ardhmen. Çështja Chukwueze mbyllet përkohësisht me një pikëpyetje, por i ofron lojtarit një mundësi të re për të provuar vlerën e tij larg San Siros dhe nën vëmendjen e një prej ligave më të ndjekura në botë.
