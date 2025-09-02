Më shumë se 48 mijë shqiptarë kontribuojnë për pension privat: rritje e fortë, por pjesëmarrje ende e ulët

Numri i shqiptarëve që kanë zgjedhur të kontribuojnë në pensione private ka arritur në mbi 48 mijë gjatë vitit 2025, duke shënuar një rritje me 7,4 % që nga fillimi i vitit dhe 10 % më shumë se një vit më parë.
Megjithëse është një rekord i ri, pjesëmarrja në fondet private mbetet ende e ulët, pasi vetëm 6,5 % e kontribuesve në sigurimet shoqërore kanë një pension privat.
Të dhënat tregojnë se asetet neto të fondeve të pensioneve kanë arritur në 8,6 miliardë lekë, ndërsa duke përfshirë edhe fondet e mbyllura totali shkon në rreth 13,9 miliardë lekë.
Rritja është nxitur edhe nga ndryshimet ligjore që lehtësojnë tatimin mbi kontributet, duke e bërë sistemin më tërheqës si për individët ashtu edhe për punëdhënësit.
Në treg veprojnë aktualisht 6 fonde private, ku kryeson Credins Pension për nga numri i anëtarëve, ndërsa për nga asetet më i madhi është Sigal Max Pension.
