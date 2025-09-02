Rrëshqitje gjigante dheu në Darfur, mbi 1000 të vdekur, vetëm 1 shpëton

Sipas grupit rebel Lëvizja/Ushtria Çlirimtare e Sudanit (Sudan Liberation Movement/Army), një rrëshqitje dheu «shkatërruese» ka vrarë të paktën 1.000 persona në malet e largëta Marra, në perëndim të Sudanit. Shirat e rrëmbyeshëm që ranë për disa ditë dhe kulmuan të dielën, shkaktuan rrëshqitjen e dheut, e cila, sipas deklaratës së grupit, ka lënë vetëm një të mbijetuar dhe ka «rrënuar plotësisht» pjesën më të madhe të fshatit Tarasin.
Lëvizja ka kërkuar ndihmë humanitare nga Kombet e Bashkuara dhe nga organizata të tjera rajonale e ndërkombëtare. Shumë banorë të shtetit Darfur i Veriut ishin strehuar në zonën e Maleve Marra pasi lufta mes ushtrisë sudaneze dhe forcave paraushtarake të Mbështetjes së Shpejtë (RSF) i kishte detyruar të braktisnin shtëpitë e tyre.
Lufta civile, e shpërthyer në prill 2023 midis ushtrisë sudaneze dhe RSF, e ka zhytur vendin në uri masive dhe ka sjellë akuza për gjenocid në rajonin perëndimor të Darfurit. Vlerësimet për numrin e viktimave të luftës ndryshojnë shumë, por vitin e kaluar një zyrtar amerikan deklaroi se që nga fillimi i armiqësive në vitin 2023 mund të jenë vrarë deri në 150.000 njerëz. Rreth 12 milionë persona janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre.
Fraksionet e Lëvizjes/Ushtrisë Çlirimtare të Sudanit, që kontrollojnë zonën ku ndodhi rrëshqitja e dheut, janë angazhuar të luftojnë krah ushtrisë sudaneze kundër RSF. Shumë banorë të Darfurit besojnë se RSF dhe milicitë aleate kanë zhvilluar një luftë me synimin për ta kthyer rajonin, i cili ka popullsi të përzier etnike, në një territor nën dominimin e plotë të arabëve.
Pjesa më e madhe e Darfurit, përfshirë zonën ku ndodhi rrëshqitja e dheut, mbetet pothuajse e pakapshme për organizatat ndërkombëtare humanitare për shkak të luftimeve të pandërprera, gjë që kufizon rëndë mundësinë për të ofruar ndihmë të menjëhershme humanitare.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd