Vazhdojnë protestat kundër qeverisë së Vuçiç në Beograd. Kërkojnë zgjedhje të parakohshme

Dhjetëra mijëra protestues marshuan në heshtje në Beograd të hënën për të përkujtuar vdekjen e 16 personave të vrarë kur u shemb një çati në një stacion hekurudhor të rinovuar, duke kërkuar zgjedhje të parakohshme që shpresojnë se do të rrëzonin Presidentin Aleksandar Vuçiç dhe partinë e tij në pushtet SNS.
Protestuesit, të ftuar nga nxënës të shkollave të mesme, u mblodhën rreth orës 19:00 përpara stacionit të vjetër hekurudhor në Beograd. 16 nxënës të shkollave të mesme ecën në sheshin Savski Trg duke mbajtur nga një trëndafil të bardhë, ndërsa lexoheshin emrat e viktimave.
Protesta u mbajtën në disa qytete të tjera, përfshirë Novi Sadin, Kragujevcin dhe Aleksinacin.
“Korrupsioni është rrënja e të gjitha problemeve në shoqërinë tonë. Zgjedhjet mund të jenë zgjidhja e vetme për këtë situatë”, tha Srdjan, një shkencëtar 35-vjeçar që mori pjesë në protestë.
Muaj të tërë protestash në të gjithë Serbinë, të shkaktuara nga vdekja e 16 personave nëntorin e kaluar, kanë tronditur Vuçiçin dhe partinë e tij SNS.
Protestat kanë qenë kryesisht paqësore deri më 13 gusht, kur dhjetëra oficerë policie dhe civilë u plagosën në përleshje.
Protestuesit kanë fajësuar korrupsionin për katastrofën e stacionit hekurudhor të Novi Sadit dhe po kërkojnë zgjedhje të parakohshme me shpresën për të rrëzuar Vuçiçin dhe partinë e tij.
