Këmbimi valutor sot
Transmetuar më 02-09-2025, 07:48

Sot, në tregun valutor, dollari amerikan blihet me 82.5 lekë dhe shitet me 83.8 lekë.

Euro këmbehet me 97.1 lekë në blerje dhe 98.3 lekë në shitje. Franga zvicerane ka një kurs prej 103 lekësh në blerje dhe 104.5 lekësh në shitje.

Paundi britanik blihet me 111.5 lekë dhe shitet me 113.1 lekë, ndërsa dollari kanadez këmbehet me 60 lekë në blerje dhe 61.5 lekë në shitje.

