Kryeministri i Indisë, Modi, zhvillon bisedime në limuzinën e Putinit. Përse kjo zgjedhje?

KINË- Kryeministri i Indisë, Narendra Modi, thotë se ka pasur një shkëmbim të thellë bisedash me Presidentin rus Vladimir Putin në margjinat e një samiti në Kinë. Të dy udhëheqësit kaluan 45 minuta brenda makinës së udhëheqësit rus – pas së cilës Modi postoi një fotografi të udhëtimit të tyre së bashku me komplimentin për Putinin.
“Ata ishin në shtëpi… Ata ndiheshin rehat atje dhe për këtë arsye vazhduan bisedën”, tha zëdhënësi i Putinit.
Takimi erdhi pas skenave të përqafimit të palëve, ndërsa ata u pritën nga presidenti i Kinës, Xi Xinping, për samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait, i cili po shihet si një sfidë ndaj Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, dhe dominimit të SHBA-së në nivel global.
Trump ka vendosur tarifa amerikane prej 50% për mallrat nga India si një mënyrë për të ndëshkuar Delhin për blerjen e naftës dhe armëve ruse. Tarifat, ndër më të lartat në botë, përfshijnë një gjobë prej 25% për transaksionet me Rusinë, të cilat janë një burim kyç fondesh për luftën e saj në Ukrainë.
India, një partner strategjik jetësor i SHBA-së në Indo-Paqësor, nuk ka treguar shenja se do të ndalojë blerjet e saj, dhe shoqëria me Putinin në Tianjin po shihet në kontekstin e kërcënimeve të Trump. Deri vonë, SHBA-të ishin partneri më i madh tregtar i Indisë.
Nga ana e tij, Putini po përballej me një afat të caktuar nga Trump për të rënë dakord të zhvillonte bisedime paqeje me Presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky. Rusia ka thënë se nuk ka plane për ndonjë takim të tillë. Duke folur në samitin në Tianjin, Putin falënderoi udhëheqësit kinezë dhe indianë për mbështetjen dhe përpjekjet e tyre për të “lehtësuar zgjidhjen e krizës ukrainase”.
Në fjalimin e tij, Putin tha gjithashtu se "mirëkuptimet e arritura" në takimin e tij me Trump në Alaska muajin e kaluar ishin "shpresoj që lëvizja në këtë drejtim të hapë rrugën për paqe në Ukrainë".
Putini nisi një pushtim në shkallë të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Më 22 gusht, Trump tha se i kishte dhënë Putinit "disa javë" për të dhënë një përgjigje përpara se SHBA-të të ndërmerrnin veprime. Ishte i fundit në një seri ultimatumesh dhe afatesh që ai i ka lëshuar udhëheqësit rus, i cili i ka injoruar ato. Trump kishte thënë më parë se mund ta zgjidhte luftën në Ukrainë brenda një dite.
