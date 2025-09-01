Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Arbana Osmani emocionon ndjekësit me një video speciale nga Big Brother Vip
Transmetuar më 01-09-2025, 22:18

Moderatorja e njohur Arbana Osmani ka festuar sot ditëlindjen e vajzës së saj Zoit.

Me këtë rast, Arbana ndau me ndjekësit një urim të ndjerë, duke publikuar edhe një video nostalgjike nga finalja e parë e Big Brother, momenti kur ajo njoftoi publikisht se ishte shtatzënë. “Këtë Big Brother e kemi prezantuar dy veta”, u shpreh atëherë moderatorja.

Ky kujtim i veçantë ka emocionuar ndjekësit e saj, duke i rikthyer pas në kohë te çastet ikonike të Arbanës në skenën e spektaklit më të ndjekur në Shqipëri.

