Gjendet trupi i 30-vjeçarit shqiptar të zhdukur që nga maji në Marbella — Dyshohet për lidhje me trafikun e drogës

Një ngjarje tragjike ka tronditur komunitetin shqiptar jashtë vendit: trupi i Miklovan Danaj, 30-vjeçar nga Shkodra, i cili ishte shpallur i zhdukur që nga 11 maji, është gjetur i pajetë në bregun e Marbella-s në Spanjë.
Sipas burimeve spanjolle, familjarët e tij kanë marrë një telegram që konfirmonte vdekjen dhe përmbante një paralajmërim: “mos e kërkoni”. Ndërkaq, Guardia Civil ka nisur menjëherë një hetim penal, por deri tani nuk ka arrestime dhe nuk janë bërë publike detaje mbi mënyrën e gjetjes së trupit.
Njoftimet e mediave dhe burimet pranë familjes tregojnë se Danaj ishte përfshirë në trafikun e kokainës, duke forcuar pozitat e tij në tregjet evropiane.
Sipas informacionit të disponueshëm, ai jetonte në Marbella së bashku me bashkëshorten dhe vajzën 8-muajshe. Para largimit në Spanjë, kishte qëndruar për vite në Itali — kryesisht në Pisa — dhe ishte bërë pjesë e rrjetit të trafikut ndërkombëtar të drogës. Konfliktet brenda kanaleve kriminale dhe bashkëpunimi me personae të dyshimtë, sipas burimeve, mund të kenë shkaktuar fundin e tij tragjik.
Familjarët po vazhdojnë kërkimet, ndërsa autoritetet spanjolle ende nuk kanë dhënë informacione zyrtare mbi identitetin e përgjegjësve apo mekanizmat që çuan në këtë ngjarje.
