Zjarr në një banesë në Vlorë, zjarrfikësit në vendngjarje

Një banesë në lagjen “24 Maji” të qytetit të Vlorës është përfshirë nga flakët pasditen e sotme, duke shkaktuar panik mes banorëve. Zjarrfikësit kanë mbërritur shpejt në vendngjarje dhe kanë punuar intensivisht për shuarjen e zjarrit, duke parandaluar përhapjen e tij në banesat përreth.
Ende nuk dihen shkaqet e zjarrit, ndërkohë që nuk raportohet për persona të lënduar. Policia dhe zjarrfikësit po vazhdojnë hetimet për të përcaktuar rrethanat e ngjarjes dhe për të konfirmuar nëse ka pasur ndonjë faktor teknik apo njerëzor që shkaktoi flakët. Banorët e zonës janë shprehur të tronditur nga incidenti, ndërsa autoritetet kanë bërë thirrje për kujdes dhe respektim të masave të sigurisë në banesa.
Ngjarja vjen si një kujtesë për rëndësinë e gatishmërisë dhe veprimeve të shpejta të shërbimeve emergjente në raste zjarri.
