Enca Haxhia ndez rrjetet sociale me pozat provokuese nga pushimet verore

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 01-09-2025, 17:50
Këngëtarja Enca Haxhia ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve të saj në rrjetet sociale me postimet e fundit nga pushimet verore. E veshur me bikini minimaliste që theksojnë format trupore, ajo ka pozuar mbi një jaht, duke kombinuar pozat joshëse me një atmosferë luksoze. Në përshkrimin e fotove, Enca ka theksuar se ato përfaqësojnë “ditët e fundit të verës”.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd