Liverpool blen Alexander Isak për 150 milionë euro, transferimi më i shtrenjtë në historinë e Premier League
Transmetuar më 01-09-2025, 17:22

Liverpool ka përmbyllur një marrëveshje rekord për sulmuesin suedez Alexander Isak nga Newcastle United. Vlera e transferimit është 130 milionë sterlina (rreth 150 milionë euro), duke e bërë këtë blerjen më të shtrenjtë në historinë e Premier League dhe të tretën më të shtrenjtë në futbollin botëror.

Isak, 25 vjeç, do të firmosë një kontratë 6-vjeçare me klubin e Anfield dhe pritet të kalojë vizitat mjekësore gjatë ditës së sotme. Fillimisht, Newcastle kishte refuzuar ofertën prej 127 milionë eurosh të Liverpool-it, por pas një periudhe tensioni, ku Isak mungoi në stërvitje dhe ndeshje duke kërkuar largimin, klubi i Magpies pranoi ofertën e Reds.

Liverpool ka shpenzuar gjithsej 516,5 milionë euro këtë verë, duke përfshirë edhe blerjen e Florian Wirtz për 136 milionë euro. Isak ka shënuar 44 gola në dy sezonet e fundit të Premier League dhe ishte i dyti pas Mo Salah në renditjen e golashënuesve të sezonit të kaluar.

Ky transferim forcon ndjeshëm sulmin e Liverpool-it, aktualisht lider në Premier League, dhe përbën një hap të rëndësishëm në ambiciet e klubit për të konkurruar në nivelet më të larta evropiane.

