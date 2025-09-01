Aksidenti në Fier–Vlorë, policia: humbi jetën shoferi i kamionçinës, pasagjeri në gjendje kritike

Një njoftim paraprak nga policia zbulon detajet e një aksidenti të rëndë që ndodhi pak më parë në aksin rrugor Fier–Vlorë, në zonën e njohur si “Kripa”.
Sipas raportit zyrtar, një automjet “Dacia”, me drejtues një shtetase italiane (28 vjeçe), është përplasur me një kamionçinë, nën drejtimin e Ferdinant Hasanit (62 vjeç). Nga goditja e rëndë, kamionçina u përplas me barrierat anësore të rrugës.
Si pasojë fatale drejtuesi i kamionçinës, Ferdinant Hasani, ndërroi jetë në vend.
Pasagjeri që ishte me të, i identifikuar si A.M u plagos rëndë dhe u transportua me urgjencë në Spitalin e Vlorës, ku ndodhet nën kujdesin mjekësor.
Në vendin e ngjarjes punon grupi hetimor, duke marrë masat dhe hetimet e nevojshme për të sqaruar plotësisht rrethanat e aksidentit.
