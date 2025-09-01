Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shtetasi i huaj sulmohet dhe grabitet në Durrës: “Pesë persona më prenë me thikë”
Transmetuar më 01-09-2025, 16:05

Një shtetas i huaj, emri i të cilit është Alexandru Cristian Dirnstorfer SA, u sulmua dhe grabit në qytetin e Durrësit.

Ai i tha se u qëllua me shkop dhe u prenë me thikë nga pesë persona. Autorët e sulmit edhe e grabitën.

Shtetasi u drejtua në polici për të denoncuar ngjarjen, por thotë se nuk u mor seriozisht si “i huaj”. Ai ndjehet i pambrojtur dhe i padëgjuar, dhe thotë se nuk është bërë asnjë veprim konkret nga autoritetet vendase.

“Unë jam një shtetas i huaj që po kaloja pushimet në Durrës. Gjatë qëndrimit tim, u sulmova nga pesë persona që më goditën me shkop, më prenë me thikë dhe më grabitën. Ky është një akt kriminal i rëndë—grup i organizuar kriminal, tentativë vrasjeje dhe grabitje e rënduar.

Kam shkuar në polici për të denoncuar ngjarjen, por për fat të keq, si i huaj, nuk jam marrë seriozisht dhe nuk është ndërmarrë asnjë veprim konkret. Ndjej se jam i pambrojtur dhe i padëgjuar.

Kërkoj ndihmën tuaj për ta bërë publike këtë ngjarje që zëri im të dëgjohet dhe të ketë drejtësi për këtë krim të rëndë. Me respekt, Dirnstorfer SAlexandru Cristian.”

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

