“Fshatra të tërë janë kthyer në rrënoja”, dëshmitarët rrëfejnë të tronditur pasojat e tërmetit në Afganistan!

Kanë kaluar më shumë se 12 orë që kur tërmeti goditi provincat e Afganistanit, teksa dëshmitarët afganë kanë rrëfyer tmerrin e përjetuar.
Provinca Kunar, e cila ka qenë më e goditura, ka një terren jashtëzakonisht malor, duke kufizuar aksesin.
Ky rajon është përballur gjithashtu me përmbytje masive dhe rrëshqitje toke në ditët e fundit që bllokojnë aksesin në shumë zona.
Helikopterët kanë qenë e vetmja mënyrë për të hyrë në këto rajone dhe për të kryer operacione shpëtimi.
Dëshmitarët okularë në Spitalin Qendror të Jalalabadit thanë për BBC se ambulancat vazhdojnë të sjellin viktima.
Ata thonë se qindra të plagosur janë sjellë në spital dhe midis tyre ka një numër të madh grash dhe fëmijësh. Kanë mbërritur edhe qindra trupa.
Lidhja me internetin është shumë e kufizuar në zonat e prekura. Disa prej tyre deklarojnë se fshatra të tëra janë rrafshuar, e tani janë vetëm rrënoja.
Njerëzit po përpiqen shumë të evakuojnë të dashurit e tyre, sepse megjithëse talebanët dhe OJQ-të e tjera kanë dërguar ekipe shpëtimi, kjo ende nuk është e mjaftueshme.
Autoritetet lokale shëndetësore në Jalababad thonë se dy lugina të tëra në Kunar mbeten të paarritshme pasi rrëshqitjet e dheut kanë dëmtuar rrugët.
Ata kanë frikë se viktimat do të shtohen me kalimin e orëve, teksa qindra janë regjistruar deri tani.
