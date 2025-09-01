Rama në Forumin e Bled: Synojmë anëtarësimin në Bashkimin Evropian

Bled, Slloveni, 1 Shtator 2025 – Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, gjatë fjalës së tij në Forumin Strategjik të Bledit, theksoi edhe një herë synimin e vendit për t’u anëtarësuar në Bashkimin Evropian.
“Kur vjen fjala për ne dhe për mua që përfaqësoj vendin tim, është paksa më ndryshe. Nëse kryeministri slloven do të thoshte çfarë mendon për Brukselin, ka shumë për të humbur. Ne nuk kemi dhe duhet të jemi shumë të hapur. Nga ana tjetër, besnikëria jonë nuk është kurrë në dyshim”, u shpreh Rama.
Forumi i Bledit në Slloveni është një nga ngjarjet më të rëndësishme rajonale dhe ndërkombëtare, ku liderët diskutojnë mbi sfidat politike, ekonomike dhe të sigurisë, si dhe mbi të ardhmen e Bashkimit Evropian dhe marrëdhëniet me vendet aspiruese.
