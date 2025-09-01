Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Të premten 5 Shtator, Dita e Shenjtërimit të Nënë Terezës – Shqipëria në pushim zyrtar
Transmetuar më 01-09-2025, 13:12

5 Shtator 2025, Ditë Pushimi Kombëtare për Shenjtërimin e Nënë Terezës

Tiranë – Këtë të premte, më 5 shtator 2025, Shqipëria kremton Ditën e Shenjtërimit të Nënë Terezës, shenjtores shqiptare që me veprën dhe jetën e saj frymëzoi mbarë botën.

Në respekt dhe nderim të kësaj dite, institucionet shtetërore nuk do të zhvillojnë aktivitet normal pune, pasi kjo datë është shpallur ditë pushimi zyrtar në kalendarin kombëtar.

Kjo ditë shënon kujtimin e 5 shtatorit 1997, ditës kur Nënë Tereza u nda nga jeta, si dhe 5 shtatorit 2016, kur ajo u shpall shenjtore nga Papa Françesku në Vatikan. Shqipëria, si vendi i origjinës së saj, e ka përfshirë në listën e festave zyrtare për ta nderuar çdo vit.

Gjatë ditës së premte, në disa qytete të vendit parashikohen aktivitete përkujtimore dhe mesha të posaçme, ndërsa shumë qytetarë e shfrytëzojnë ditën e pushimit për të shijuar një fundjavë të gjatë. /noa.al

