Tiranë/Operacioni “Wrong Calculation”: Dy të arrestuar, dy të proceduar për vjedhje në mobilieri
Transmetuar më 01-09-2025, 12:46

Policia e Tiranës ka finalizuar operacionin policor të koduar “Wrong Calculation”, duke zbuluar një skemë vjedhjesh të kryera nga punonjës të një kompanie mobiliesh.

Dy persona janë ndaluar, ndërsa dy të tjerë janë proceduar penalisht, pasi dyshohet se i kanë shkaktuar kompanisë një dëm prej 16 milionë lekësh të rinj.

Si u zbulua skema

Hetimet nisën pas kallëzimit të administratores së kompanisë që operon në fushën e prodhimit dhe tregtimit të mobilieve. Specialistët për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Financiare zbuluan se disa punonjës kishin shpërdoruar detyrën, duke marrë materiale pune nga magazina, prodhuar mobilie dhe shitur ato në mënyrë të paligjshme, pa i deklaruar.

Të arrestuarit dhe të proceduarit

Si rezultat i operacionit:

U ndaluan shtetasit:

Sevastian Maci, 31 vjeç, me detyrë magazinier në kompani;

Florenc Begu, 35 vjeç, përgjegjës në të njëjtën kompani.

Nisi procedimi penal për shtetasit:

K. D., 47 vjeç, me detyrë përgjegjëse;

O. D., 32 vjeç, përgjegjëse në mobilieri.

Dëmi i shkaktuar

Sipas hetimeve, katër punonjësit dyshohet se, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, kanë përvetësuar materiale pune, i kanë përdorur për prodhimin e mobilieve dhe i kanë shitur në treg të lirë, duke i shkaktuar kompanisë një dëm prej 16 milionë lekësh të rinj.

Vijon hetimi

Materialet procedurale iu kaluan Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme, ndërsa hetimet vazhdojnë për të dokumentuar plotësisht veprimtarinë e paligjshme dhe për të verifikuar nëse janë të përfshirë edhe persona të tjerë.

