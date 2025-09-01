5 persona arrestohen në Xhamllik për baste online, sekuestruan 6 telefona

Policia e Tiranës ka finalizuar operacionin “Rezultati”, duke arrestuar 5 persona në një lokal në Xhamllik, Tiranë, të cilët ishin kapur në flagrancë duke vënë baste sportive përmes celularëve.
Ata janë: Nj. P. (28 vjeç, pronar), A. Z. (35 vjeç, administrator), F. Ç. (41 vjeç), E. Ll. (36 vjeç) dhe E. A. (24 vjeç).
Gjatë kontrollit, u sekuestruan 6 telefona celularë të dyshuar se përdoren për baste online. Materialet u referuan Prokurorisë për veprime të mëtejshme ligjore.
