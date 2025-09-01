Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
5 persona arrestohen në Xhamllik për baste online, sekuestruan 6 telefona
Transmetuar më 01-09-2025, 11:10

Policia e Tiranës ka finalizuar operacionin “Rezultati”, duke arrestuar 5 persona në një lokal në Xhamllik, Tiranë, të cilët ishin kapur në flagrancë duke vënë baste sportive përmes celularëve.

Ata janë: Nj. P. (28 vjeç, pronar), A. Z. (35 vjeç, administrator), F. Ç. (41 vjeç), E. Ll. (36 vjeç) dhe E. A. (24 vjeç).

Gjatë kontrollit, u sekuestruan 6 telefona celularë të dyshuar se përdoren për baste online. Materialet u referuan Prokurorisë për veprime të mëtejshme ligjore.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...