Alarm në Greqi: Një jetë humbet çdo 14 orë në aksidente rrugore

Greqia po përballet me një situatë alarmante në rrugë. Sipas të dhënave të fundit, çdo 14 orë humb jetën një person në aksidente rrugore.
Vetëm gjatë muajit qershor u regjistruan 74 aksidente, me 63 viktima dhe mbi 1.200 të lënduar. Krahasuar me vitin e kaluar, numri i viktimave ka shënuar një rritje prej 4%, ndërsa mesatarja e BE-së ka pësuar ulje prej 3%.
Ekspertët e trafikut paralajmërojnë se ligjet aktuale mbeten kryesisht ndëshkuese, jo parandaluese. Shkaku kryesor i aksidenteve lidhet me mungesën e edukimit të drejtuesve dhe klimën e pandëshkueshmërisë në rrugë.
Ata kërkojnë masa urgjente: kontrolle më të rrepta, zbatim më serioz të ligjit dhe ndryshim të mentalitetit të shoferëve. Vetëm kështu Greqia mund të arrijë objektivin evropian për përgjysmimin e viktimave deri në vitin 2030 dhe për zero humbje jete deri në vitin 2050.
Nëse nuk merren masa, tragjeditë në rrugët greke pritet të vazhdojnë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd