Çantë me kanabis për ta shitur në kryeqytet, kapen dy të rinjtë në Kamëz!

Dy persona janë arrestuar nga policia e Kamzës pasi janë kapur në flagrancëduke transportuar një çantë të mbushur me kanabis.
Në pranga kanë rënë E.Ç 18 vjeç dhe A.N 26 vjeç.
Gjatë kontrollit të ushtruar në ndaj tyre, policia u ka zbuluar çantën me 675 gramë kanabis.
Dyshohej se plani i tyre ishte që ta shisnin drogën në Tiranë. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.
