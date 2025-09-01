Fondet për ndihmën ekonomike në nivelin më të ulët të 6 viteve

Shqipëria ofron nivelin më të ulët në rajon dhe në BE të ndihmës ekonomike për familjet në nevojë, por ndërkohë që fondet për këtë zë, në vend që të rriten për të zbutur nevojat e paplotësuara të familjeve të varfra, kanë ardhur në ulje sistematike.
Të dhënat zyrtare nga Ministria e Financave tregojnë se në 7-mujorin 2025, fondet për ndihmën ekonomike ishin 12.8 miliardë lekë. Të krahasuara me të njëjtën periudhë të vitit 2023, ato ishin 5% më pak.
Mbështetja financiare për familjet në nevojë po tkurret ndjeshëm. Fondet e ndihmës ekonomike të akorduara nga buxheti i shtetit gjatë shtatë-mujorit të parë të vitit 2025 kanë arritur nivelin më të ulët të gjashtë viteve të fundit.
Në vitin 2020, fondet e dedikuara për këtë kategori shënuan nivelin më të lartë prej 14.5 miliardë lekësh, kryesisht për shkak të nevojave të shtuara që solli pandemia COVID-19. Megjithatë, që prej atij viti, shpenzimet për këtë program kanë njohur ulje të vazhdueshme. Në 2021, fondet ranë në 13.9 miliardë lekë, ndërsa në 2022 zbresin më tej në 13.492 milionë lekë.
Viti 2023 shënoi një rikthim të lehtë me fondet që u rritën në 13.7 miliardë lekë, por kjo tendencë pozitive nuk u ruajt gjatë. Në 2024, shpenzimet për ndihmën ekonomike ranë sërish në 13.5 miliardë lekë, ndërsa në shtatë-mujorin e parë të vitit 2025 ato arritën vetëm 12.9 miliardë lekë, niveli më i ulët që prej vitit 2020.
Në të njëjtën kohë, inflacioni dhe kostoja e jetesës janë rritur. Reduktimi i mbështetjes për shtresat më të brishta po thellon më tej pabarazinë. Këtë fakt e vuri në dukje edhe një raport i fundit i Kombeve të Bashkuara, në të cilin u theksua se politikat fiskale të Shqipërisë nuk kishin ndihmuar në uljen e pabarazisë.
Shqipëria renditet ndër vendet me shpenzimet më të ulëta për mbrojtje sociale në raport me PBB-në në rajon dhe në Bashkimin Europian.
Banka Botërore, në një raport të fundit, theksoi se mbështetja financiare për familjet në nevojë në Shqipëri është vetëm 70 euro, në një kohë kur Federata e BiH jep 304 euro, Serbia 282 euro, Mali i Zi 267 euro, Maqedonia e Veriut 207 euro dhe Kosova 191 euro.
Ndërkohë, presioni mbi familjet me të ardhura të ulëta po rritet për shkak të inflacionit të lartë dhe rritjes së kostos së jetesës. Për shumë familje shqiptare, ndihma ekonomike përbën burimin e vetëm të të ardhurave, por shuma aktuale e alokuar është shumë poshtë minimumit jetik dhe nuk mbulon nevojat minimale mujore.
Ndërsa Shqipëria aspiron integrimin në Bashkimin Europian, diferenca në nivelin e shpenzimeve për mbrojtjen sociale nuk favorizon synimin e Shqipërisë për anëtarësim në BE brenda vitit 2030./ Monitor
