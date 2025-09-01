Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Zhduket një 16-vjeçar në udhëtim drejt Shqipërisë, familja njofton policinë
Transmetuar më 01-09-2025, 08:29

Një 16-vjeçar është zhdukur gjatë udhëtimit me autobus drejt Shqipërisë, duke shqetësuar familjen e tij. Mungesa e tij u vërejt menjëherë pas nisjes së autobusi, dhe familjarët kanë kontaktuar autoritetet për të nisur kërkimet.

Policia është vënë në lëvizje për të mbledhur informacion dhe për të identifikuar vendndodhjen e të riut. Autoritetet kanë bërë apel për çdo informacion që mund të ndihmojë në gjetjen e tij, duke kërkuar bashkëpunimin e qytetarëve.

Ky rast është duke u trajtuar si prioritet, ndërsa familja dhe autoritetet shpresojnë për kthimin e të riut sa më shpejt të jetë e mundur.

