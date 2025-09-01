Dinamo tregon forcë në Superiore: fiton 3-1 ndaj Vllaznisë, ndërsa Tirana befasohet nga Vora

Në ndeshjet hapëse të sezonit të ri të Kategorisë Superiore, Dinamo tregoi forcën e saj duke mposhtur Vllazninë me rezultatin 3-1. Golat për bardheblutë u shënuan nga Dejvi Bregu (35’), Saliou Guindo (60’) dhe Hekuran Berisha (83’), duke siguruar një nisje të fortë për ekipin e trajnerit Daja.
Ndërkohë, Tirana u befasua nga Vora, duke shkaktuar një rezultat të paparashikuar në këtë fillim sezoni. Ky zhvillim vendos presion mbi kampionët aktualë dhe tregon se sezoni 2025-2026 do të jetë plot surpriza.
Kjo javë e parë në Superiore konfirmon se Dinamo është një pretendent serioz për titull, ndërsa skuadrat tradicionale do të duhet të përqendrohen që nga starti për të mos humbur terren.
