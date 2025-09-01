Kinematografia shqiptare në zi: Ndahet nga jeta regjisori i madh

Sot, industria e filmit shqiptar humbi një ikonë të paharrueshme. Regjisori i nderuar Dhimitër Anagnosti ndërroi jetë në moshën 89 vjeçare, siç u njoftua nga vajza e tij, Juna Anagnosti, përmes një postimi prekës në rrjetet sociale .
Në postimin e saj, Juna shkruan:
“Lamtumirë Dhimitër Anagnosti, regjisori i jetës sonë! Pas një lëngimi të gjatë ju binde ligjit të jetës! Lamtumirë babush.”
Portret i një jete në shërbim të artit
I lindur më 23 janar 1936 në fshatin Vuno, në Himarë, Anagnosti u shkollua në Institutin Kinematografik “VGIK” në Moskë, ku u diplomua për regji kinematografike .
Nga viti 1961 e këtej, ai kontribuoi në mënyrë të thellë në kinematografinë shqiptare, fillimisht në Kinostudion “Shqipëria e Re” me filmin “Debatik”, e më pas vazhdoi me “Toka Jonë” në 1964 . Gjatë karrierës së tij, ai realizoi 14 filma artistikë dhe 10 dokumentarë, duke firmosur edhe skenarin për shumicën e tyre .
Nderime dhe përgjegjësi publike
Për veprimtarinë e tij të ndritur, Anagnosti u nderua me tituj të lartë si Artist i Popullit dhe Nderi i Kombit . Ai më vonë u angazhua edhe në politikë, duke qenë deputet në Parlamentin shqiptar në vitet 1990 dhe mbajti postin e Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sporteve . Më pas themeloi Fondacionin për Artin dhe Kulturën “Fan Noli”, përmbushur me iniciativë kulturore e edukative .
Trashëgimia artistike
Mes veprave më të njohura që mbeten të paharrueshme janë:
Lulëkuqet mbi mure Përrallë nga e kaluara Kthimi i ushtrisë së vdekur Gurët e shtëpisë sime Gjoleka, djali i Abazit (fitues i dy çmimeve ndërkombëtare në Itali) .
Dhimitër Anagnosti ishte një artist që nuk ndiqte vetëm rrugën e kinemasë, por ishte zë i lirë i qytetërimit të tij, me kurajë qytetare e dëshirë për të ndikuar në atë që i rrethonte .
Në këto çaste të zymta, ngushëllimet më të sinqerta për familjen Anagnosti dhe të gjithë ata që e nderojnë trashëgiminë e tij. Në filmat dhe dokumentarët e tij, Dhimitër Anagnosti do të jetojë përgjithmonë.
