Zhgënjen Interi, mundet në shtëpi nga Udine

Pas fitores 5-0 ndaj Torinos, Interi zhgënjen tifozët, teksa u mund 1-2 në shtëpi nga Udinese.
Dumfries kaloi në epërsi zikaltërit por mysafirët treguan forcë karakteri, duke përmbysur ndeshjen.
Fillimisht ishte Davis që vendosi ekuikibrat, ndërsa pak më vonë shënoi Atta.
Ekipi i Mottas provoi në të gjitha mënyrat të bënte diçka në këtë takim, por rezultati mbeti i njëjtë deri në vërshëllimen përfundimtare të arbitrit.
