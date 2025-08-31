Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Zhgënjen Interi, mundet në shtëpi nga Udine
Transmetuar më 31-08-2025, 23:13

Pas fitores 5-0 ndaj Torinos, Interi zhgënjen tifozët, teksa u mund 1-2 në shtëpi nga Udinese.

Dumfries kaloi në epërsi zikaltërit por mysafirët treguan forcë karakteri, duke përmbysur ndeshjen.

Fillimisht ishte Davis që vendosi ekuikibrat, ndërsa pak më vonë shënoi Atta.

Ekipi i Mottas provoi në të gjitha mënyrat të bënte diçka në këtë takim, por rezultati mbeti i njëjtë deri në vërshëllimen përfundimtare të arbitrit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...