Përleshja me thika mes dy grupeve në Korçë, policia: 2 të plagosur dhe 3 të shoqëruar
Transmetuar më 31-08-2025, 22:48

Korçë- Një sherr masiv me thika ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Korçë. Policia shprehet se dy persona janë plagosur dhe po marrin ndihmë mjekësore, jashtë rrezikut për jetën.

Policia ka ndërhyrë menjëherë dhe ka shoqëruar tre të dyshuar për ngjarjen. Të shoqëruar janë Ilir Shuku, Dritan Pine, Gersi Dervishi.

Autoritetet po vijojnë hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e konfliktit.

Korçë/Informacion paraprak

Rreth orës 21:30, në lagjen nr. 1, Korçë, në ambientet e një lokali, gjatë një konflikti për motive të dobëta, janë dëmtuar, dyshohet me mjet prerës (thikë), shtetasit S. Sh. dhe M. Xh., të cilët po marrin ndihmë mjekësore në spital, jashtë rrezikut për jetën.

Shërbimet e Policisë kanë ndërhyrë menjëherë dhe kanë shoqëruar në Komisariat, për veprime të mëtejshme, tre shtetas të tjerë të përfshirë në konflikt, të dyshuar si autorë, konkretisht shtetasit I. Sh., D. P. dhe G. D.

Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.

