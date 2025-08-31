Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
16-vjeçari nga Deçani zhduket pasi niset me autobus drejt Shqipërisë
Transmetuar më 31-08-2025, 21:51

Deçan, 31 gusht 2025 – Një 16-vjeçar nga Deçani, Eglantin Qorraj, është shpallur i zhdukur nga familjarët e tij, pasi nuk është kthyer në shtëpi prej më shumë se një dite.

Sipas dëshmive të afërmve, i riu është parë për herë të fundit duke udhëtuar me autobus drejt Shqipërisë, ndërsa dyshohet se mund të ketë zbritur në zonat e Rubikut, Milotit ose Durrësit.

Që prej momentit të zhdukjes nuk ka asnjë informacion mbi vendndodhjen e tij. Familja u bën thirrje qytetarëve që në rast se kanë dijeni, të raportojnë menjëherë pranë autoriteteve përkatëse.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...