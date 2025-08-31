16-vjeçari nga Deçani zhduket pasi niset me autobus drejt Shqipërisë

Deçan, 31 gusht 2025 – Një 16-vjeçar nga Deçani, Eglantin Qorraj, është shpallur i zhdukur nga familjarët e tij, pasi nuk është kthyer në shtëpi prej më shumë se një dite.
Sipas dëshmive të afërmve, i riu është parë për herë të fundit duke udhëtuar me autobus drejt Shqipërisë, ndërsa dyshohet se mund të ketë zbritur në zonat e Rubikut, Milotit ose Durrësit.
Që prej momentit të zhdukjes nuk ka asnjë informacion mbi vendndodhjen e tij. Familja u bën thirrje qytetarëve që në rast se kanë dijeni, të raportojnë menjëherë pranë autoriteteve përkatëse.
