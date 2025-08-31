Aksident në aksin Lezhë–Milot, policia jep detajet: tre persona të plagosur dërgohen në spitalin e Traumës

Lezhë, 31 gusht 2025 – Një aksident i rëndë është shënuar mbrëmjen e sotme rreth orës 19:40, në aksin rrugor “Lezhë–Milot”, ku dy automjete janë përplasur me njëri-tjetrin.
Sipas njoftimit zyrtar të Policisë, njëri nga automjetet drejtohej nga shtetasi R. D., ndërsa tjetri nga shtetasi F. P. Për pasojë e përplasjes kanë mbetur të lënduar pasagjeri në automjetin e R. D., shtetasi M. V., si dhe të dy drejtuesit e mjeteve.
Të tre të plagosurit janë dërguar menjëherë në Spitalin e Traumës, Tiranë, ku po marrin ndihmë të specializuar mjekësore.
Ndërkohë, grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të shkaqeve dhe rrethanave të aksidentit.
