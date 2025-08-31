Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident i rëndë në aksin Lezhë–Milot, tre persona dërgohen në spital
Transmetuar më 31-08-2025, 20:55

Lezhë, 31 gusht 2025– Një aksident rrugor ka ndodhur mbrëmjen e sotme rreth orës 19:40, në aksin “Lezhë–Milot”, ku janë përplasur dy automjete.

Mësohet se një nga mjetet drejtohej nga shtetasi R. D., ndërsa tjetri nga shtetasi F. P. Për pasojë, janë lënduar të dy drejtuesit e mjeteve, si dhe pasagjeri në automjetin e R. D., shtetasi M. V.

Të tre personat e plagosur janë transportuar menjëherë në Spitalin e Traumës, Tiranë, për të marrë ndihmë më të specializuar mjekësore.

Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor, i cili po punon për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e aksidentit.

