Bëri xhiron e rrjetit/ Qeni kërkon mes rrënojave pronarin e vrarë nga sulmet ruse

Në Kiev, një qeni i quajtur Jesse kaloi dy ditë në rrënojat e një pallati të shkatërruar nga sulmet ruse, duke kërkuar pronarin e saj, i cili humbi jetën gjatë sulmit masiv më 28 gusht. Pamjet e saj, që bredhin dhe ulëritin pranë hyrjes së shkatërruar, u bënë virale në rrjet. Shërbimi Shtetëror i Emergjencave të Ukrainës e përshkroi si një histori besimi të pathyeshëm. Pas shpëtimit, Jesse u adoptua nga një familje e re, duke i dhënë një shtëpi të re pas tragjedisë.
