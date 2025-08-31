Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Bëri xhiron e rrjetit/ Qeni kërkon mes rrënojave pronarin e vrarë nga sulmet ruse
Transmetuar më 31-08-2025, 20:43

Në Kiev, një qeni i quajtur Jesse kaloi dy ditë në rrënojat e një pallati të shkatërruar nga sulmet ruse, duke kërkuar pronarin e saj, i cili humbi jetën gjatë sulmit masiv më 28 gusht. Pamjet e saj, që bredhin dhe ulëritin pranë hyrjes së shkatërruar, u bënë virale në rrjet. Shërbimi Shtetëror i Emergjencave të Ukrainës e përshkroi si një histori besimi të pathyeshëm. Pas shpëtimit, Jesse u adoptua nga një familje e re, duke i dhënë një shtëpi të re pas tragjedisë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

