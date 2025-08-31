I burgosuri turk u arratiset 4 policëve grekë, hidhet në det i prangosur, vihen në pranga 4 oficerë

GREQI- Katër oficerë policie janë arrestuar në Greqi me urdhër të një prokurori, pasi një i burgosur turk që po transferohej nga burgu i Korydallos në Mytilene arriti të arratisej duke u hedhur në det. I burgosuri u hodh i prangosur në det nga anija e pasagjerëve "ARIADNI".
Incidenti ndodhi ndërsa anija po lundronte në zonën detare midis Kiosit dhe Oinousses. I burgosuri po flinte në dyshemenë e anijes i ruajtur nga katër oficerë policie dhe i prangosur. Me një lëvizje të papritur, ai u ngrit, vrapoi dhe i habiti shoqëruesit e tij të cilët nuk kishin kohë ta mbanin. Në momentin kritik, një qytetar që ndodhej në anije hapi derën e kuvertës, gjë që i lejoi të burgosurit të arrinte atje dhe të binte në det.
Turku ishte arrestuar më 7 korrik 2025 nga Autoritetet Portale të Lesvosit për një rast kontrabande emigrantësh. Ai u ndalua përkohësisht dhe u transferua në Korydallos. Transferimi i tij do të paraqitej para një autoriteti gjyqësor në Mytilene. Policia informoi menjëherë kapitenin, i cili ndaloi motorët e anijes dhe filloi procedurat e kërkimit. Anijet e Rojës Bregdetare morën pjesë në operacionin e shpëtimit, por nuk ishte e mundur të gjendej i burgosuri.
