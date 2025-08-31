Mësohet plani ‘amerikan’ për ta kthyer Gazën në rivierën e Lindjes së Mesme

Gaza- Një plan 38-faqësh për Rripin e Gazës pas luftës, i titulluar “Nga një protektorat iranian i rrënuar në një aleat të begatë”, po qarkullon në administratën e Presidentit të SHBA-së, Donald Trump.
Plani i hartuar nga organizata kontroverse Fondacioni Humanitar i Gazës (GHF), e cila mbështetet nga SHBA-të dhe Izraeli, parashikon administrimin e enklavës palestineze të shkatërruar nga lufta prej Amerikës për të paktën një dekadë, zhvendosjen e përkohshme të popullsisë së Gazës dhe rindërtimin e enklavës bregdetare palestineze, për ta kthyer në një vendpushim turistik dhe qendër industriale.
Plani është zbuluar nga media amerikane Washington Post, që thotë se popullsia e Rripit të Gazës prej 2 milionë banorësh do të largohet ose përmes largimeve “vullnetare” në një vend tjetër ose në zona me akses të kufizuar brenda enklavës palestineze gjatë rindërtimit.
Reuters ka raportuar më parë se ekziston një propozim për të ndërtuar kampe në shkallë të gjerë të quajtura “zona humanitare tranziti” brenda dhe ndoshta jashtë Rripit të Gazës për të strehuar popullsinë palestineze.
Fondacioni Humanitar i Gazës (GHF), e cila filloi shpërndarjen e ndihmave në maj është një organizatë e dyshimtë e mbështetur nga SHBA-të dhe Izraeli, e cila qëndron pas planit.
Sipas planit pronarëve të tokës do t’u ofrohet një “kupon digjital” në këmbim të të drejtave për të rindërtuar pronën e tyre, raportoi Post. Përveç kësaj, çdo palestinezi që largohet do t’i jepen 5,000 dollarë cash dhe një subvencion për të mbuluar qiranë për katër vjet. Ata gjithashtu do të marrin ushqim për një vit.
Plani, i quajtur “Trusti i Rindërtimit, Përshpejtimit Ekonomik dhe Transformimit të Gazës, ose Trusti i MADH”, u zhvillua nga GHF, raporton Post. Pranë titullit të tij, plani përfshin sloganin e mëposhtëm: “Nga një protektorat iranian i rrënuar në një aleat të begatë abrahamik”.
Shtëpia e Bardhë dhe Departamenti i Shtetit nuk iu përgjigjën menjëherë një kërkese për koment, por plani për rindërtimin e Gazës duket se është në përputhje me deklaratat e mëparshme të Trump.
Më 4 shkurt, presidenti amerikan tha publikisht për herë të parë se SHBA-të duhet të “marrin në dorë” Rripin e Gazës të shkatërruar dhe të uritur dhe ta shndërrojnë atë në rivierën e Lindjes së Mesme, pasi të zhvendosin popullsinë palestineze diku tjetër. Deklarata e Trump zemëroi shumë palestinezë dhe grupe humanitare në lidhje me zhvendosjen e mundshme me forcë nga Gaza.
Sakaq, forcat izraelite sulmuan periferitë e qytetit të Gazës gjatë natës së shtunës dhe të dielës nga ajri dhe toka, duke shkatërruar shtëpi dhe duke dëbuar më shumë familje nga zona, ndërsa kabineti i sigurisë i kryeministrit Benjamin Netanyahu u mblodh sot për të diskutuar një plan për të pushtuar qytetin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd