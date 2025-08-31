Aksident i rëndë në Kosovë, humb jetën i mituri, plagosen edhe 4 persona të tjerë

KOSOVË- Një aksident i rëndë është regjistruar pasditen e sotme në Kosovë. Një makinë mësohet se është aksidentuar në fshatin Zabel i ulët në Drenas. Sipas policisë aksidenti ka rezultuar fatal për një fëmijë të mitur i cili ka ndërruar jetë.
Nga aksidenti janë plagosur edhe 4 persona të tjerë. Viktima mësohet se nuk ka mundur t’iu mbijetojë plagëve dhe ka ndërruar jetë në vendin e ngjarjes. Të plagosurit janë dërguar në spital dhe po marrin ndihmë mjekësore. Ende nuk dihet gjendja e tyre shëndetësore.
"Sot rreth orës 17:00 kemi pranuar informatën se në fshatin Zabel i ulët të Drenasit, ka ndodhur një aksident trafiku me pasoja fatale. Në këtë aksident ka qenë i përfshirë një automjet. Si pasojë e aksidentit një person ka mbetur i vdekur dhe janë lënduar katër të tjerë. Vdekja e viktimës (e mitur) është konstatuar nga ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes, ndërkohë që personat e lënduar janë dërguar për tretman mjekësor. Me rastin po merret njësiti i trafikut rajonal", tha policia.
