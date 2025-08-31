Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Vetëm 13 % e shoferëve rimorën patentën — Pse ‘bombat e rrugës’ po e gjejnë të pamundur rikthimin në timon
Transmetuar më 31-08-2025, 18:13

Prej gjysmës së dytë të vitit 2022, me hyrjen në fuqi të sistemit të pikëzimit për patentat, shoferët që kanë humbur të gjitha 20 pikët — dhe që quhen ndryshe “bombat e qarkullimit” për shkeljet shtazardhe — janë përballur me një rrugë të vështirë për t’u rikthyer në timon.

Në periudhën qershor 2022–korrik 2025, gjithsej 2 329 shoferë u regjistruan sërish në autoshkolla për të provuar të rimerrnin patentën. Por vetëm 314 prej tyre ia dolën — vetëm 13.4 % të atyre që tentuan — një shifër që reflekton ashpërsinë e rregullave të reja.

Në dallim nga kandidatët e rinj për patentë, që kanë disa mundësi provimi dhe lejojnë deri në katër gabime, këta drejtues nuk kanë asnjë tolerancë. Ata duhet të ndjekin këndshëm kursin teori-praktik në autoshkollë, pastaj të paraqiten për provim vetëm një herë — dhe çdo gabim i madh ose i vogël i kushton eliminimin nga provimi. Nëse dështojnë, duhet të kthehen përpara dhe të paguajnë përsëri për të rifilluar gjithë procesin.

Synimi i legjislacionit është i qartë: “bombat e rrugës” të mos ri –kualifikohen lehtësisht, si masë për mbrojtjen e sigurisë rrugore.

