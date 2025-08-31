Vetëm 13 % e shoferëve rimorën patentën — Pse ‘bombat e rrugës’ po e gjejnë të pamundur rikthimin në timon

Prej gjysmës së dytë të vitit 2022, me hyrjen në fuqi të sistemit të pikëzimit për patentat, shoferët që kanë humbur të gjitha 20 pikët — dhe që quhen ndryshe “bombat e qarkullimit” për shkeljet shtazardhe — janë përballur me një rrugë të vështirë për t’u rikthyer në timon.
Në periudhën qershor 2022–korrik 2025, gjithsej 2 329 shoferë u regjistruan sërish në autoshkolla për të provuar të rimerrnin patentën. Por vetëm 314 prej tyre ia dolën — vetëm 13.4 % të atyre që tentuan — një shifër që reflekton ashpërsinë e rregullave të reja.
Në dallim nga kandidatët e rinj për patentë, që kanë disa mundësi provimi dhe lejojnë deri në katër gabime, këta drejtues nuk kanë asnjë tolerancë. Ata duhet të ndjekin këndshëm kursin teori-praktik në autoshkollë, pastaj të paraqiten për provim vetëm një herë — dhe çdo gabim i madh ose i vogël i kushton eliminimin nga provimi. Nëse dështojnë, duhet të kthehen përpara dhe të paguajnë përsëri për të rifilluar gjithë procesin.
Synimi i legjislacionit është i qartë: “bombat e rrugës” të mos ri –kualifikohen lehtësisht, si masë për mbrojtjen e sigurisë rrugore.
