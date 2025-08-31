Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Çfarë ndodh mes Kaderit, Gjestit dhe Eglit? Ajo tregon të vërtetën
Transmetuar më 31-08-2025, 17:33

Pas shumë zërave që përflinin se marrëdhënia mes Gjestit dhe Eglit ishte përkeqësuar për shkak të Kaderit, kjo e fundit vendosi ta çojë përgjigjen hapur në intervistë për “Prive”. Ajo mohoi kategorikisht çdo përfshirje romantike, duke theksuar se ka vetëm një marrëdhënie miqësore me Gjestin. “Gjesti është shok, nuk ka asnjë arsye që unë të ndërhyj në raportin e tij me Eglin,” deklaroi ajo. Në të njëjtën kohë, Kaderi nuk i kursen fjalët e mira për Eglin, duke e përshkruar si një vajzë shumë të bukur dhe të veçantë, duke nënkuptuar se gjithçka ndan mes tyre është thjesht miqësi dhe respekt.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...