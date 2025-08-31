Lindshmëria bie me shpejtësi — Musk paralajmëron: “Europa po shuhet”

Sipërmarrësi dhe miliarderi amerikan Elon Musk shprehu shqetësim të thellë për të ardhmen demografike të kontinentit evropian, duke reaguar ndaj të dhënave të frikshme nga Skocia: në gjashtëmujorin e parë të vitit 2025, numri i vdekjeve tejkaloi lindjet me 34 % .
Ai shkroi në llogarinë e tij:
“Nëse norma e lindjeve nuk rikthehet të paktën në nivelin e zëvendësimit, Europa do të shuhet.”
Sipas ekspertëve, për të ruajtur qëndrueshëm popullsinë, çdo grua duhet të lindë të paktën 2.1 fëmijë. Disa shkencëtarë argumentojnë se për një mbijetesë afatgjatë, kjo shifër duhet të jetë edhe më e lartë — deri në rreth 2.7 fëmijë për grua .
Situata është edhe më alarmante në Europë: norma e lindshmërisë në vendet e Bashkimit Evropian dhe në Angli ka zbritur në 1.4, ndërsa në Skoci është vetëm 1.3 fëmijë për grua — niveli më i ulët historik .
Si një njeri me të paktën 14 fëmijë, Musk ka bërë donacione të konsiderueshme për kërkime në fushën e demografisë dhe e sheh krizën riprodhuese si një kërcënim më të madh për civilizimin sesa ndryshimet klimatike .
Sipas të dhënave të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, prirja globale për ulje të lindshmërisë po vazhdon prej dekadash. Mesatarja botërore e lindshmërisë në vitin 2024 ishte rreth 2.2 fëmijë për grua — shumë më pak se në vitet 1970 (5 fëmijë) dhe 1990 (3.3 fëmijë) .
