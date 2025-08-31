E rëndë në Tiranë / Vajza dh*nohet brutalisht vetëm pse nuk hapi rrugën me makinë (VIDEO)

Një ngjarje tronditëse ka ndodhur gjatë mesnatës në zonën e Don Boskos, Tiranë. Një vajzë u dhunua brutalisht nga disa djem për një arsye krejt banale, kush duhej të hapte rrugën i pari.
Dëshmitarët thonë se konflikti nisi nga një debat i vogël për bllokimin e rrugës dhe shumë shpejt degjeneroi në dhunë fizike ndaj vajzës. Pamjet e publikuara nga qytetarët tregojnë momentet kur e reja qëllohet pa mëshirë për shkak të një mosmarrëveshjeje qesharake.
Fatmirësisht, kalimtarë të rastit ndërhynë menjëherë dhe arritën ta shpëtojnë vajzën nga duart e agresorëve.
Një qytetar, përmes një denoncimi dërguar redaksisë së JOQ, shkruan:
“Kryqi kuq Don Bosko për bllokim rruge, gjynah e kanë rraf atë gocën, u zunë për rrugën se hapte kush.”
Ngjarja ka shkaktuar indinjatë të madhe tek banorët e zonës, të cilët shprehen të shqetësuar për rritjen e dhunës në publik dhe faktin që një debat i vogël mund të përfundojë në akte brutale.
