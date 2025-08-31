Norvegjia dhe Suedia në grindje… për një patë me origjinë nga Rusia

SUEDI- Një patë me origjinë ruse është bërë burim tensionesh midis Suedisë dhe Norvegjisë. Ambientalistët suedezë kanë shprehur zemërimin e tyre pasi autoritetet norvegjeze njoftuan një urdhër vdekjeje për një patë me ballë të bardhë, e cila ishte në rrezik zhdukjeje dhe humbi rrugën dhe kaloi kufirin.
Në zemër të mosmarrëveshjes janë përpjekjet e Suedisë për të ringjallur një popullatë të rrezikuar të zogjve në Arktik, të cilët autoritetet norvegjeze thonë se po pushtojnë territorin e tyre dhe po përhapin zakone të rrezikshme dhe të padëshiruara midis patave të tyre. Specia, e cila ka këmbë portokalli të ndritshme dhe arrin një gjatësi mesatare, është gjetur të jetë e bollshme në zonat e shumimit rreth Rrethit Arktik, nga bregu perëndimor i Norvegjisë deri në Ngushticën e Beringut. Në dimër, fluturon në jug drejt klimave më të buta, përfshirë Britaninë.
Në dekadat e fundit, popullatat e patave në Suedinë veriore janë prekur nga ndryshimet klimatike, industrializimi i bujqësisë dhe mbërritja e grabitqarëve pushtues si vizoni. Besohet se tani ka vetëm 150 në rajon. Ambientalistët suedezë janë përpjekur ta ringjallin popullatën duke sjellë patat e egra të kapura në Rusi. Këto përdoren për të rritur patat në robëri, të cilat më pas lirohen. Sarah Nordländer, menaxhere e projektit të patave në Shoqatën Suedeze për Gjueti dhe Menaxhimin e Jetës së Egër (SAHWM), tha se programi e shpëtoi popullatën nga zhdukja lokale.
Megjithatë, përtej kufirit në Norvegji, ka shqetësim sepse patat e vogla norvegjeze dhe suedeze kanë rrugë të ndryshme migrimi dimëror. Zogjtë norvegjezë janë mësuar të bëjnë një udhëtim të gjatë dhe të rrezikshëm për në Greqi, por homologët suedezë ngrenë kampe në Gjermani dhe Holandë.
Agjencia Norvegjeze e Mjedisit është e shqetësuar për atë që do të ndodhë kur patat suedeze të enden përtej kufirit dhe të përzihen me vëllezërit e tyre në anën norvegjeze. Agjencia argumenton se nëse patat e egra norvegjeze fillojnë të marrin këshilla për pushimet nga zogjtë suedezë të rritur në robëri, ato mund të përpiqen të migrime të rrezikshme dhe të panjohura dhe të humbasin një numër të madh zogjsh gjatë këtij procesi.
"Është jashtëzakonisht shqetësuese që do të ketë një përzierje midis popullatave të egra dhe gjysmë-shtëpiake", tha Joe Anders Oran, një konsulent për agjencinë.
"Zogjtë do të humbasin përshtatjet e tyre origjinale ndaj kushteve natyrore. Rezultati do të jetë mbijetesa dhe riprodhimi i reduktuar dhe humbja e një rruge origjinale migrimi."
Kjo i shtyu norvegjezët të merrnin masa drastike. Një njoftim për vrasje u lëshua në maj. Deri më tani, "pushtuesi" i ka shpëtuar vdekjes dhe javën e kaluar u gjet shëndoshë e mirë në veri të Norvegjisë.
Suedezët kanë një pikëpamje të ndryshme.
“Aktualisht nuk ka prova shkencore që mbështesin pohimin se kjo përbën një rrezik”, thotë Nordlieder. “Ky shqetësim është veçanërisht i pabazuar duke pasur parasysh se individi në fjalë është një burrë që është integruar tashmë në popullsinë norvegjeze dhe pritet të ndjekë partneren e tij në territoret e saj të vendosura të migrimit”, përfundon ajo.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd