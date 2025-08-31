Dyshohet se goditi me shuplakë një fëmijë në kopsht/ Nis hetimi për edukatoren

Një ngjarje shqetësuese ka ndodhur në një kopsht në Tiranë, ku një edukatore 28-vjeçare dyshohet se ka goditur me shuplakë një fëmijë gjatë orarit të punës. Sipas burimeve nga Policia e Tiranës, ngjarja është bërë e ditur menjëherë, dhe autoritetet kanë nisur hetimet për të zbuluar rrethanat e plota.
Rasti është referuar në Prokurori për procedim penal, ndërkohë që hetuesit po punojnë për të marrë dëshmitë e fëmijëve, prindërve dhe punonjësve të tjerë të kopshtit. Qëllimi është identifikimi i saktë i autorit dhe marrja e masave ligjore përkatëse.
Policia nënvizon se fëmija është dërguar menjëherë në kontroll mjekësor, dhe shëndeti i tij është i qëndrueshëm, ndërsa hetimet janë ende në zhvillim për të siguruar drejtësi dhe mbrojtje për të miturin.
Autoritetet e edukimit dhe ato ligjore po mbajnë nën vëzhgim institucionet ku ndodhin këto raste, për të parandaluar ngjarje të ngjashme dhe për të garantuar sigurinë e fëmijëve në ambientet e edukimit.
