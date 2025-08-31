PD denoncon tenderin e parkimeve në QSUT: Spitali po kthehet në qendër fitimprurëse për interesa private!

Partia Demokratike, me anë të zëdhënëses së Antikorrupsionit, Genta Vangjeli, ka denoncuar publikisht një tjetër rast që prek direkt interesat e qytetarëve shqiptarë.
Bëhet fjalë për qendrën më të madhe shëndetësore në vend, QSUNT.
Sipas deklaratës së zëdhënëses së Vangjelit, në vend që të zgjidhë problemet e mungesës së medikamenteve dhe shërbimeve bazë, qeveria po jep prioritet projekteve fitimprurëse me natyrë biznesi në zemër të sistemit shëndetësor publik.
Deklarata e Genta Vangjelit:
Pa u shqetësuar për medikamentet jetësore që mungojnë qeveria e Edi Ramës i jep sigurisht prioritet ideve të të bërit biznes.
Kështu qendra më e madhe shëndetësore në vend QSUNT po kthehet në një qendër tregtare fitimprurëse.
Në shtator të vitit të shkuar FSHZH shpalli tenderin me objekt “Përmirësimi i transportit urban dhe parkimeve (Parkimi i QSUT): Ndërtimi i godinës së Parkimit Multifunksional me shumë nivele në Qëndrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë (QSUT)”, procedurë e cila u fitua nga Salillari shpk me subjekt mbështetës ASL shpk , kundrejt vlerës 14 milion euro (me tvsh).
Kontrata e parashikuar të realizohet për 24 muaj përfshin dy ndërtesa , një parkim automjetesh 5 kate mbi tokë dhe 1 kat nën tokë, si dhe një hotel 5 kate mbi tokë për shërbimet e pritjes dhe logjistikës plus 1 kat nën tokë për ambjente teknike në funksion të tij.
Gjasat janë që menaxhimin e parkimit të ri mund ta kryejë Agjencia Ekonomike Mbështetëse e krijuar (në v.2018) nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, e drejtuar nga ish-zyrtarë të lartë të Partisë Socialiste.
Në krye të saj qëndron Alfred Dalipi, ish- zv.ministër i Mjedisit dhe ish deputet i PS-së.
Kjo agjenci nisi aktivitetin e saj duke vendosur tarifa parkimi në QSUT, dhe tashmë është shndërruar në një strukturë që përveç parkimit të QSUNT menaxhon edhe parkime dhe projekte në të gjithë vendin, si:
Qendra e Zhvillimit të Turizmit në Valbonë, Tropojë
në Vermosh, Malësi e Madhe
Kompleksi Agroturistik në Belsh
Godina e Parkimit në Berat, në Sheshin “Teodor Muzaka”
Qendra e Zhvillimit Rajonal në Korçë
Godina e Parkimit në Gjirokastër, në Sheshin “Çerçiz Topulli”.
Përmes këtyre projekteve, Agjencia gjeneron miliona euro në kurriz të pasurisë publike. Ndërkohë, QSUT – spitali më i madh i vendit – përballet me mungesë të shërbimeve bazë dhe të hapësirave po përdoren për zona parkimi me pagesë.
Ky është një tjetër shembull i zhvatjes së pasurisë publike dhe i kthimit të institucioneve shëndetësore në biznese private, në kurriz të qytetarëve.
Partia Demokratike kërkon transparencë të plotë dhe ndalimin e menjëhershëm të projekteve që synojnë kthimin e QSUT-së në një qendër fitimprurëse, në vend që të jetë një institucion në shërbim të pacientëve dhe shëndetit publik.
