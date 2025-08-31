Prokuroria italiane: Ish-oficeri shqiptar Fatos Cenaj u ekz*kutua për hakmarrje!

Pas më shumë se dy muaj hetimesh për rastin e ish oficerit shqiptar Fatos Cenaj, autoritetet italiane kanë konfirmuar zyrtarisht se bëhet fjalë për vrasje të qëllimshme, duke përjashtuar çdo pistë tjetër.
Një person është tashmë nën hetim për vrasje me dashje, ndërsa prokuroria ndjek pistën e hakmarrjes të lidhur me të kaluarën e 58-vjeçarit në Shqipëri, përpara se të shpërngulej në Itali.
Ngjarja ndodhi më 8 qershor në zonën via Casoni Basse, në komunën Fontaniva, afër Padovës.
Pak minuta pasi kishte dalë nga banesa, një dëshmitar dëgjoi një të shtënë me armë zjarri.
Menjëherë më pas, dy roje peshkimi e gjetën 58-vjeçarin të shtrirë në tokë.
Fillimisht u dyshua për një rrëzim aksidental, por në spital u zbulua plaga nga plumbi në kokë.
Pas tre ditësh në gjendje kritike, Fatos Cenaj ndërroi jetë.
Hetimet dhe e kaluara në Shqipëri
Hetuesit italianë kanë mbledhur dëshmi nga kamerat e sigurisë në zonë dhe kanë intervistuar persona që e njihnin viktimën.
Nga hetimet nuk rezulton se ai kishte konflikte apo armiq në Itali, përkundrazi, ishte i njohur si njeri i qetë dhe i dashur, që punonte dhe ndihmonte pa kërkuar asgjë në këmbim.
Për këtë arsye, vëmendja e hetuesve është zhvendosur te e kaluara e tij në Shqipëri, kur ai shërbente si punonjës i sistemit te burgjeve.
Autoritetet italiane po bashkëpunojnë me autoritetet shqiptare për të ndriçuar çdo konflikt apo ngjarje të mundshme që mund të ketë shërbyer si motiv për këtë vrasje.
Familja e tij është larguar nga banesa në Fontaniva pas ngjarjes.
“Ishte shumë e frikshme, pas vdekjes së tij gruaja dhe vajza e braktisën shtëpinë dhe u strehuan te të afërmit,” tha një fqinj për mediat lokale.
Pavarësisht se hetimet vijojnë, autoritetet italiane janë të bindura se Fatos Cenaj ka qenë viktimë e një vrasjeje të planifikuar, e cila ka rrënjë në të kaluarën e tij shqiptare.
