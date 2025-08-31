Lajthitë, superushqimi që forcon zemrën, kockat dhe trurin: ja pse duhen konsumuar çdo ditë

Shkencëtarët thonë se një grusht lajthi në ditë ul rrezikun e infarktit me 50%, forcon kockat dhe përmirëson kujtesën. Janë plot me vitamina, proteina dhe minerale që mbrojnë zemrën, imunitetin dhe sistemin nervor. Ja pse duhet t’i përfshish në dietën tënde çdo ditë!
Lajthitë nuk janë thjesht një frut i thatë i shijshëm që shoqëron ëmbëlsirat apo recetat tradicionale, por një burim i jashtëzakonshëm ushqyesish që ndikojnë drejtpërdrejt në shëndetin e përgjithshëm të organizmit.
Studimet e fundit i rendisin ndër ushqimet funksionale më të dobishme për sistemin kardiovaskular, muskujt, kockat dhe trurin.
Shëndeti i zemrës dhe enëve të gjakut
Lajthitë përmbajnë yndyrna të pangopura dhe acide yndyrore të shëndetshme si omega-3 dhe omega-6, të cilat ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq (LDL) dhe rritjen e atij të mirë (HDL).
Një regjim i rregullt me lajthi mund të ulë me 27% rrezikun e bllokimit të arterieve. Sipas një studimi të publikuar në revistën Journal of Nutrition, individët që konsumojnë lajthi disa herë në javë kanë deri në 50% më pak mundësi të pësojnë infarkt krahasuar me ata që nuk i konsumojnë.
Forcojnë muskujt dhe kockat
Përveç kalciumit, lajthitë janë një burim i pasur magnezi, fosfori dhe manganit – minerale që mbajnë të forta kockat dhe reduktojnë rrezikun e osteoporozës.
Magnezi ndihmon gjithashtu në parandalimin e ngërçeve muskulore dhe përmirëson performancën fizike, ndërsa vitamina E mbron qelizat nga stresi oksidativ.
Përfitime për trurin dhe sistemin nervor
Falë vitaminës B6, lajthitë kontribuojnë në formimin e mielinës – shtresa që mbron nervat dhe përshpejton komunikimin ndërmjet qelizave nervore. Kjo ndikon në përqendrim, kujtesë dhe redukton lodhjen mendore. Konsumi i rregullt i tyre lidhet gjithashtu me uljen e rrezikut të sëmundjeve neurodegjenerative si Alzheimer.
Pasuri ushqyese për imunitetin dhe energjinë
Lajthitë janë të pasura me proteina bimore, fibra dietike dhe antioksidantë si flavonoidet dhe polifenolët, të cilët forcojnë sistemin imunitar dhe ndihmojnë trupin të luftojë inflamacionin. Përveç kësaj, ato përmbajnë hekur dhe folate që ndihmojnë në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut, duke parandaluar aneminë.
Përdorimi në dietën e përditshme
Mund të konsumohen siç janë, të freskëta ose të pjekura, por edhe si pjesë e recetave të ëmbla dhe të kripura: nga kremrat e lajthisë dhe çokollatat e deri te sallatat, kosrat apo drithërat e mëngjesit. Rekomandimi i dietologëve është një grusht lajthi në ditë (rreth 30 gramë), që mbulon një pjesë të konsiderueshme të nevojave ditore për vitamina dhe minerale.
***
Lajthitë nuk janë thjesht një kënaqësi e vogël për shijen, por një “ilaç natyral” i fuqishëm për zemrën, kockat, trurin dhe imunitetin. Ekspertët këshillojnë që të bëhen pjesë e pandashme e dietës së përditshme për të ruajtur shëndetin dhe vitalitetin. /noa.al
