3 shenjat më me fat dhe 3 më pak me fat sipas Paolo Fox për sot, e diel 31 gusht 2025

Shenjat më me fat sot janë Luani, Shigjetari dhe Peshqit, që shijojnë energji, dashuri dhe mundësi të reja. Shenjat më të pafavorshme janë Binjakët, Ujori dhe Virgjëresha, që përballen me nervozizëm, lodhje dhe tensione në marrëdhëni
31 gushti sjell një ditë të mbushur me energji të ndryshme për të gjitha shenjat.
Disa prej tyre do të ndihen më të favorizuara, me mundësi për dashuri, punë dhe sukses, ndërsa të tjera do të përballen me nervozizëm, tensione dhe lodhje.
Ja cilat janë 3 shenjat më me fat dhe 3 më pak të favorizuara sipas horoskopit të Paolo Fox për këtë të dielë.
3 shenjat më me fat
Luani
Energjia kthehet fuqishëm dhe Venusi në shenjë e bën këtë një ditë të shkëlqyer për dashurinë dhe marrëdhëniet. Për beqarët, një takim i veçantë mund të hapë horizonte të reja, ndërsa çiftet rigjejnë pasionin dhe afërsinë. Në punë, karizma ju bën të dalloheni dhe mund të merrni lajme pozitive që kishit pritur. Edhe pse lodhja e ditëve të fundit ndjehet, sot keni mundësinë të ndriçoni dhe të merrni mirënjohje. Një ditë e plotë me emocione dhe mundësi konkrete.
Shigjetari
Hëna në shenjë dhe Venusi në pozicion të favorshëm sjellin vitalitet dhe optimizëm. Është dita perfekte për aventura, udhëtime të shkurtra apo për të dalë nga rutina. Në dashuri, një ftesë apo një takim i papritur mund të ndryshojë humorin dhe të sjellë gëzim. Çiftet ndihen më afër, ndërsa beqarët kanë shanse të mëdha për një njohje interesante. Edhe në aspektin profesional, sot hapen mundësi për bashkëpunime dhe zgjerim të rrjetit. Një fundjavë që fton në spontanitet dhe gëzim.
Peshqit
Megjithëse Hëna është kundër dhe mund të ndjeni një lodhje të lehtë fizike, Jupiteri në pozicion të shkëlqyer hap horizonte për sukses afatgjatë. Sot është momenti për të punuar me vetëbesim dhe për të shfaqur talentin tuaj. Në dashuri, Venusi ofron mbrojtje dhe marrëdhëniet marrin ngjyrime më të buta dhe të ëmbla. Kjo është një ditë që ju mëson të keni besim tek vetja dhe të pranoni se edhe kur duket sikur gjërat nuk ecin, në prapaskenë po ndërtohet një e ardhme shumë premtuese.
3 shenjat më pak me fat
Binjakët
Hëna kundër sjell nervozizëm dhe konfuzion. Sot mendimet e shumta ju shpërqendrojnë dhe keni vështirësi për të mbajtur fokusin. Mund të lindin debate të kota, sidomos në marrëdhënie personale. Në dashuri, është më mirë të shmangni sqarimet e rëndësishme, pasi keqkuptimet janë të mundshme. Edhe në punë, ndiheni sikur energjia nuk është e mjaftueshme për të përfunduar gjithçka. Duhet të tregoni durim dhe të merrni kohë për pushim.
Ujori
Në marrëdhënie personale dhe dashuri, ekziston rreziku i provokimeve dhe konflikteve. Mund të ndiheni të zhgënjyer nga dikush që nuk i përmbush pritshmëritë tuaja dhe të tërhiqeni drejt izolimit. Venusi kundër shton tensionet sentimentale, ndërsa ndjeshmëria e tepruar bën që çdo fjalë të duket më e rëndë se është në të vërtetë. Kujdes sidomos në komunikim: reagimet impulsive sot mund të sjellin keqkuptime. Në punë është mirë të mos merrni vendime të rëndësishme.
Virgjëresha
Dita sjell një ndjenjë lodhjeje dhe stresi të akumuluar. Mendja analizon çdo detaj dhe kjo rrit tensionin e brendshëm. Në dashuri, tensionet e ditëve të fundit mund të shpërthejnë sërish dhe ju duhet të shmangni diskutimet e nxehta. Në punë, energjia është e shpërndarë dhe vështirë se arrini të përqendroheni në atë që është më urgjente. Yjet sugjerojnë të merrni një pauzë, të shmangni konfliktet dhe të përqendroheni te kujdesi për veten. /noa.al
