Aksidenti me dy viktima në Peqin, policia: Makina doli nga rruga dhe u përplas me shkallët e një banese

Një aksident rrugor me pasojë vdekjen e 2 të rinjve ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm në hyrje të qytetit të Peqinit.
Mësohet se automjeti tip “Volkswagen Golf”, me targë AB433PE, ka dalë nga rruga në vendin e quajtur “Ura e Teqes” dhe është përplasur me shkallët anësore të një banese.me të cilin udhëtonin të rinjtë, doli nga rruga dhe u përplas me shkallët e një shtëpie.
Si pasojë e përplasjes së fortë, mbetën të vdekur dy të rinj, të dy 23 vjeç. Viktimat janë Gabriel Agron Lluca, 23 vjeç, banues në Peqin dhe drejtues i mjetit, si dhe Denis Zeqir Korbi, 23 vjeç, gjithashtu banues në Peqin.
Njoftimi i policisë
Rreth orës 02;00 në hyrje te Peqinit tek “Ura e Teqes” ka ndodhur një aksident mjeti tip W Golf ka dalë nga rruga është përplasur me shkallët anësore të një banese ku në mjet kanë qenë 2 persona G. Ll., 24 vjec banues në Peqin, drejtuesi i mjetit dhe D. K. 24 vjec banuese në Peqin.
Të plagosurit janë nisur me ambulancë në spitalin e Elbasanit por fatkeqësisht ndërruan jetën në spital. Aksidenti ka ndodhur pas mesnate, ndërsa shkaqet nuk dihen.
Grupi hetimor i policisë ka nisur punën për zbardhjen e rrethanave.
