Biznesmeni vdiq nga një bletë, e veja dhe nëna e tij në ‘luftë’ për pasurinë me vlerë mbi 2.7 miliardë paund!

Bashkëshortja dhe nëna e biznesmenit dhe mikut të Princit William, i cili vdiq nga një atak në zemër pasi “gëlltiti një bletë”, janë tashmë në një “luftë” për pasurinë e rij me vlerë 2.7 miliardë paund.
Miliarderi indian Sunjay Kapur, 53 vjeç, humbi jetën para shokëve të tij gjatë një ndeshjeje në Guards Polo Club në Windsor më 12 qershor.
"Si u fut dy herë ilegalisht në Angli?!", Daily Mail investigim për Edmond Kallmin, vrasësin nga Berati që vrau gruan me fëmijën 1 vjeç në dorë Besohet se Kapur është pickuar në gojë nga një bletë, e cila i shkaktoi një reaksion alergjik dhe më pas një atak kardiak fatal.
Biznesmeni ishte trashëgimtar i një gjiganti të pjesëve të makinave të themeluar nga babai i tij dhe me vlerë 2.7 miliardë paund.
Vdekja e tij e ka zhytur që atëherë perandorinë e automobilave, e cila është një nga më të respektuarat në Indi, në një betejë të hidhur për trashëgiminë.
Tani gruaja e tij e tretë, Priya Sachdev, është në grindje me nënën e tij, Rani Kapur, e cila mbështetet nga vajzat Mandhira Kapur Smith dhe Superna Kapur Motwane.
Nëna 80-vjeçare, e cila ishte ish-presidente e kompanisë, pretendoi se u detyrua të hiqte dorë nga kontrolli i kompanisë së të birit vetëm disa ditë pas vdekjes së tij.
Në një letër që i shkroi bordit më 24 korrik, ajo gjithashtu vuri në pikëpyetje rrethanat e vdekjes së djalit të saj.
Ai gjithashtu akuzoi ata brenda kompanisë se po shfrytëzonin pikëllimin e familjes për të “kontrolluar” Sona Comstar.
Sandchev u emërua drejtor jo-ekzekutiv në mbledhjen e përgjithshme vjetore të kompanisë më 25 korrik, një ditë pasi letra e Kapurit thuhet se iu dorëzua bordit.
E veja ende nuk ka folur publikisht për akuzat e bëra nga familja e bashkëshortit të saj të ndjerë.
Megjithatë, zyra e saj ndau raportin e mjekut ligjor, i cili konfirmoi se burri i saj kishte vdekur nga shkaqe natyrore pas pretendimeve të mëparshme të nënës së tij.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd