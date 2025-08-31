Pierce Brosnan: Ekskluziviteti i agjentit 007 James Bond më dha jetëgjatësi artistike

Aktori i Hollivudit, i njohur në rolet si agjenti 007, Pierce Brosnan thotë se ekskluziviteti i James Bond i dha atij jetëgjatësi.
Brosnan, 72 vjeç, luajti James Bond nga viti 1995 deri në vitin 2002, duke luajtur në katër filma si agjenti 007 në “Golden Eye” (1995), “Tomorrow Never Dies” (1997), “The World Is Not Enough” (1999) dhe “Die Another Day” (2002).
Duke folur për “The Guardian”, Brosnan vlerësoi ekskluzivitetin dhe mundësitë që i dha atij si aktor, pavarësisht se mësuesi dhe mentori i tij i ndjerë, Christopher Fettes, thuhet se besonte se ishte pak më poshtë tij.
“Është shumë e sjellshme nga Christopher”, u shpreh ai.
“Faleminderit Zotit për Bond. Më ka dhënë jetëgjatësi. Më ka dhënë botën në shumë aspekte. Christopher donte që unë të bëja shfaqje të panjohura të shekullit XIX, por ëndrra ime ishin gjithmonë filmat”, tha ai.
Ndërsa spekulimet vazhdojnë të qarkullojnë rreth asaj se kush do të zëvendësojë 007-n pas portretizimit të fundit të Daniel Craig në filmin “No Time To Die” të vitit 2021, Brosnan e këshilloi aktorin e ardhshëm se është “thelbësore të jesh krijues jashtë Bond” dhe të “gjesh një avokat të mirë”.
Filmi i ardhshëm i Bond do të drejtohet nga regjisori kanadez dhe katër herë i nominuar për çmimin Oscar, Denis Villeneuve, i cili është i njohur për “Dune”, “Prisoners”, “Blade Runner 2049” dhe “Arrival”.
