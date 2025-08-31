Ulen temperaturat/ Parashikimi i motit për sot, 31 gusht 2025

Alternime kthjellimesh dhe vranësirash të dendura do të karakterizojnë kushtet e motit në vendin tonë, ku në zonat veriore dhe qëndrore do të pësojnë zhvillim të përkohëshëm duke gjeneruar rrebeshe afat-shkurtra shiu.
Orët e pasdites do të sjellin përmirësim të theksuar të kushteve atmosfeirke duke sjellë kthjellime dhe vranësira të herë pas-herëshme, por jo reshje.
Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënie si në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 12°C temperatura më e ulët e shënuar në qarkun e Dibrës deri në 27°C prashikohet vlera maksimale në qarkun e Elbasanit.
Era do të fryjë mesatare në tokë por deri e fortë në brigjet detare, duke arritur shpesjtësinë maksimale deri në 45 km/h nga drejtimi Verilindor. Për pasojë në det do të gjenerohet dallgëzim 4 ballë.
