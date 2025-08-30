Ulja e avionit nga Gjeneva në aeroportin e Prishtinës dështon për shkak të stuhisë (VIDEO)

Një stuhi e fuqishme ere ka përfshirë sot rajonin, duke shkaktuar probleme serioze edhe në trafikun ajror.
Në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës dhe në atë të Tiranës, erërat e forta kanë ndikuar në vonesa dhe vështirësi gjatë uljes së aeroplanëve.
Në një video të shpërndarë në rrjetet sociale shihet një aeroplan që tenton të ulet në pistën e aeroportit të Prishtinës, por për shkak të erës së fuqishme detyrohet të ngrihet sërish.
Bëhet fjalë për një fluturim nga Gjeneva, i cili është detyruar të qëndrojë në ajër deri në përmirësimin e kushteve atmosferike.
