Rrëzohet një avion i vogël në Itali, humbin jetën tragjikisht babë e bijë
Transmetuar më 30-08-2025, 22:07

ITALI- Një aksident tragjik ajror ka ndodhur në provincën e Vercellit, ku, për arsye ende të paqarta, një avion i vogël me dy persona në bord u rrëzua.

Përpjekjet e shpëtimit për të dy ishin të pasuksesshme, ndërsa babë e bijë humbën jetë. Viktimat u identifikuan si Massimiliano Monticone, 49 vjeç, dhe Silvia Monticone, 18 vjeçe.

Mediat italiane shkruajnë burri punonte në qendrën e radarit Enav në Linate si kontrollor fluturimi. Ai kishte një pasion për fluturimin të cilin e ndante me të bijën.

