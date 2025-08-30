Prej 7 orësh rrugët e Velipojës dhe Shëngjinit në kaos. Shkak largimi i pushuesve kosovarë prej motit

Lezhë, 30 gusht 2025 – Largimi masiv i pushuesve kosovarë nga plazhet e Shëngjinit, Tales dhe Velipojës ka sjellë kaos të madh në qarkullim, duke shkaktuar trafik kilometrik për më shumë se shtatë orë.
Segmentet më problematike janë regjistruar nga Balldreni, Miloti dhe deri në Rrëshen, ku automjetet kanë mbetur të bllokuara në radhë të gjata. Policia rrugore është pozicionuar në pika të ndryshme të aksit për të lehtësuar qarkullimin, por fluksi i lartë i mjeteve ka shkaktuar vonesa të konsiderueshme.
Problemet nisën që në orët e mesditës, kur stuhia e shiut që goditi zonën detyroi shumë pushues, kryesisht kosovarë, të largoheshin menjëherë nga bregdeti. Rreth orës 14:00, një numër i madh automjetesh u futën në rrugët kryesore, duke rënduar ndjeshëm situatën.
Qarkullimi është vështirësuar edhe në rrugët dytësore, ndërsa dalja nga Shëngjini ka mbetur një nga pikat më problematike. Punonjësit e policisë janë vendosur në kryqëzime dhe akse kryesore për të menaxhuar trafikun, i cili vijon ende i rënduar.
